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Юрий Антонов после перенесенной операции представил новую песню

  /   Обновлено: 11 декабря 2021 14:51
Общество
Юрий Антонов после перенесенной операции представил новую песню
Global Look Press  /  Anatoly Lomohov

Москва, 11 декабря. Народный артист РФ Юрий Антонов в последнее время не частно балует поклонников своими выступлениями, но для ежегодной премии «Золотой граммофон» музыкант решил сделать исключение.

Антонов стал специальным гостем ежегодного мероприятия. Публика встретила композитора бурными аплодисментами. Он исполнил известный хит «Поверь в мечту», а затем вместе с Григорием Лепсом представил новую песню «Любимая, спаси меня».

Уже три года артист мучается от ужасных болей в колене. В 2018 году Антонов неудачно упал и получил разрыв мениска. Ему сделали сложную операцию в Вене, но период восстановления сильно затянулся. Поклонники не узнали измученного от боли любимого артиста. Сейчас Антонов пытается жить полноценной жизнью, но жалуется, что пандемия коронавируса сильно бьет по свободным профессиям.

Недавно Антонов поделился воспоминаниями о Людмиле Гурченко. Композитор считает ее по-настоящему великой актрисой.

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антонов операция певец золотой граммофон
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