Грузинский артист Кикабидзе навестил Саакашвили в госпитале после голодовки

Тбилиси, 11 декабря. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили не чувствует себя хорошо, однако он не сломлен духом. Об этом сообщил грузинский артист Вахтанг Кикабидзе.

Певец навестил политика в военном госпитале Гори. Саакашвили в указанном учреждении проходит лечение после голодовки в тюрьме.

Кикабидзе рассказал, что политику плохо, и это видно по его глазам. Они обсудили поездку артиста на Украину и встречу с президентом Владимиром Зеленским.

«Я сказал (Зеленскому. — Прим. ФАН), что Саакашвили твой гражданин и вы должны его забрать, иначе его убьют. На что он ответил, что с сегодняшнего дня начнет звонить, после этого в Тбилиси приехал народный защитник Украины, затем адвокат», — рассказал Кикабидзе.

Ранее Михаил Саакашвили заявил, что мог дважды стать премьер-министром Украины после просьбы бывшего президента Петра Порошенко. Однако политик отказался из-за любви к Грузии.