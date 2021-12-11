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ЛНР обвинила ВСУ в попытках заглушить сигнал дрона ОБСЕ в районе села Орехово в Донбассе

Армия
ЛНР обвинила ВСУ в попытках заглушить сигнал дрона ОБСЕ в районе села Орехово в Донбассе
flickr.com  /  OSCE/Mariia Aleksevych

Луганск, 11 декабря. Военнослужащие Вооруженных сил Украины применили средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для создания помех беспилотникам наблюдательной миссии ОБСЕ в Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Народной милиции ЛНР.

По данным ведомства, в районе населенного пункта Орехово зафиксировано использование комплексов «Буковель-АД». Украинские силовики используют средства РЭБ, чтобы помешать наблюдателям ОБСЕ осуществлять мониторинг ситуации на линии соприкосновения в Донбассе.

«В районе населенного пункта Орехово мобильная группа 20-го батальона РЭБ с помощью станции "Буковель-АД" осуществляла подавление сигналов каналов управления БПЛА миссии ОБСЕ в целях недопущения вскрытия наблюдателями размещенной в указанном районе военной техники», — говорится в сообщении.

Напомним, 10 декабря военнослужащий Народной милиции ДНР погиб в результате взрыва боеприпаса, сброшенного с беспилотника ВСУ на западе Донецка. Взрывное устройство сбросили в районе остановки общественного транспорта в жилом районе столицы ДНР.

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Все новости / Армия / ЛНР обвинила ВСУ в попытках заглушить сигнал дрона ОБСЕ в районе села Орехово в Донбассе
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