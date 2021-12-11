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Юморист из США Тревор Ноа объяснил, почему русских боятся во всем мире

Общество
Юморист из США Тревор Ноа объяснил, почему русских боятся во всем мире
pexels.com  /  Julia Avamotive

Вашингтон, 11 декабря. Видео выступления американского комика Тревора Ноа произвело фурор среди русскоязычных пользователей TikTok. Юморист «прошелся» по опасному и угрожающему акценту россиян.

Иностранные комики часто посвящают монологи этой особенности, Ноа спародировал англоговорящих русских и объяснил, почему их боится весь мир.

«Русский акцент звучит не сексуально, в нем нет ничего привлекательного. Все что русские произносят, звучит опасно и угрожающе. И не важно, что они говорят», ― заявил юморист.

Юморист из США Тревор Ноа объяснил, почему русских боятся во всем мире
prt scr tiktok.com / @up.stand.up
Комик наглядно продемонстрировал, почему россияне кажутся «опасными и угрожающими». Бытует мнение, что русские люди непредсказуемые и хладнокровные, и их речь на английском звучит грозно, даже если они вещают о совершенно безобидных вещах.

Юморист из США Тревор Ноа объяснил, почему русских боятся во всем мире
prt scr tiktok.com / @up.stand.up
Юморист признался, что русских боятся не только в анекдотах, но и в реальной жизни. По мнению Ноа, этому есть разумное объяснение.

«Это странная вещь русский акцент. Все же слышали страшилки про русских? Весь мир боится русских, куда бы вы не отправились. Вы знаете, почему русские такие страшные? Потому что только русские заставляют Америку думать, прежде чем делать. Если в мире что-то произошло, то Америка действует. Но если русские что-то натворили, то мы подумаем об этом», ― заявил комик.

Юморист из США Тревор Ноа объяснил, почему русских боятся во всем мире
prt scr tiktok.com /

Видео с русским переводом вызвало настоящий ажиотаж, пользователи соцсети активно комментировали слова Ноа. Не все согласны с выводами американского комика, многие «подкололи» юмориста примерами об американском акценте, когда они говорят на русском.

«А когда американцы говорят на русском, услада для ушей»;

«Да ты еще японский не слышал»;

«Ядерное оружие заставляет задуматься»;

«Не правда, многим женщинам нравится русский акцент в Европе»;

«Ты про немецкий это скажи»;

«Акцент угрожающий? Ок, мы подумаем над этим», ― пошутили комментаторы.

Переехавший в Москву американец Джейкоб рассказал разницу между использованием микроволновок в США и России. Особенно поразила привычка иностранцев готовить в печи чай.

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Все новости / Общество / Юморист из США Тревор Ноа объяснил, почему русских боятся во всем мире
юморист русский акцент американский комик
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