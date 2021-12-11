Лидер Туркмении Бердымухамедов указал на стратегическое партнерство России и Китая

Ашхабад, 11 декабря. Туркмения нацелена на упрочнение дружественных отношений со странами Центральной Азии и Каспийского региона. Это является приоритетом внешней политики республики, заявил президент государства Гурбангулы Бердымухамедов.

Туркменский лидер принял участие в расширенном заседании правительства в преддверии Дня нейтралитета. Президент рассказал об устойчивости межгосударственных связей республики и стремлении страны к тесному сотрудничеству с зарубежными партнерами. Кроме того, Бердымухамедов в своем выступлении указал на стратегическое партнерство России и Китая.

«Туркменистан также полностью следует курсу укрепления стратегического партнёрства с Китайской Народной Республикой и с Российской Федерацией», — цитируют главу государства местные СМИ.

Ранее лидер страны рассказал о своем отношении к президенту России Владимиру Путину. Он назвал коллегу человеком с открытой душой.