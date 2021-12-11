Defense News: армия Австралии избавляется от европейских вертолетов Taipan

Канберра, 11 декабря. Винтокрылые машины европейского производства MRH 90 Taipan были закуплены австралийской армией в 2007 году и досрочно снимаются с вооружения из-за постоянных технических проблем.

Первоначально эксплуатация вертолетов MRH 90 Taipan планировалась ВС Австралии до 2037 года. Однако Канберра решила прекратить использование этих машин ввиду их низкой надежности, пишет издание Defense News. Авторы публикации приводят высказывание министра обороны Австралии Питера Даттона о качестве европейских вертолетов.

«Работоспособность MRH 90 Taipan была постоянной проблемой для Минобороны, и были приложены огромные усилия с большими затратами, чтобы попытаться исправить издержки, связанные с их эксплуатацией», — заявил глава австралийского военного ведомства.

Эксперты Defense News объяснили, что Австралия фактически избавляется от вертолетов MRH 90 Taipan, предпочитая закупить вместо них UH-60M Black Hawk американского производства. Европейским машинам «пора на досрочную пенсию», причем от их списания минобороны Австралии планирует сэкономить примерно 1,8 миллиарда долларов, резюмируют обозреватели издания.

Ранее стало известно о разработке в России нового ударного вертолета с опциональным пилотированием. Об озабоченности Москвы планами создания в Австралии атомного подводного флота сообщал «Царьград».