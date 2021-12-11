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Минтруд Таджикистана назвал популярные среди граждан страны города России

Общество
Минтруд Таджикистана назвал популярные среди граждан страны города России
pixabay.com/PD

Душанбе, 11 декабря. Заместитель министра труда, миграции и занятости населения Таджикистана Шахноза Нодири назвала города России, в которые едет большая часть трудовых мигрантов республики.

По ее словам, порядка 95% трудовых мигрантов из Таджикистана в качестве места для заработка выбирают Россию. Больше всего жителей страны выезжают в Иркутск, Читу, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Москву, Санкт-Петербург, Московскую и Ленинградскую области, добавила она.

Ранее президент России Владимир Путин обсудил вопросы, касающиеся трудовых мигрантов. В ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека российский лидер отметил, что миграционные вопросы нужно решать совместно с коллегами из стран СНГ.

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мигранты таджикистан нодири
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