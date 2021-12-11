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Предсказания тарологов о судьбе Белоруссии в 2022 году удивили пользователей Сети

Общество
Предсказания тарологов о судьбе Белоруссии в 2022 году удивили пользователей Сети
pixabay.com

Минск, 11 декабря. Политические предсказания начали набирать популярность среди пользователей Сети. Многие тарологи уже успели удивить юзеров невероятными пророчествами о судьбе Украины, России и Белоруссии.

Одним из самых популярных карточных каналов с предсказаниями является «Рамир Таро». Им занимается парень из Украины. При помощи карт таро мужчина спрогнозировал дальнейшую интеграцию России и Белоруссии. Однако провидец отметил, что объединения стран не произойдет, поскольку у одной из сторон могут возникнуть резкие перемены.

Одним из самых популярных его видео стал материал о референдуме. Рамир нагадал, что голосование состоится в начале 2022 года, и большинство людей не пойдет голосовать.

Предсказания тарологов о судьбе Белоруссии в 2022 году удивили пользователей Сети
wikipedia.org / Zscout370 / CC BY 2.0

После 2020 года особую популярность стали набирать каналы, в которых рассказывается о ситуации внутри Белоруссии. В частности, таролог Юнона запустила канал 10 месяцев назад. Белорусская предсказательница отметила, что внешние силы попытаются вмешаться во внутренние дела Минска, однако президент России Владимир Путин поможет братскому народу в этой ситуации.

«Путин — это маг, который помогает удерживать власть», — рассказали Юнона.

Как стало известно ранее, предсказание Ванги о судьбе Украины в 2022 году поразило читателей Нyser. Ясновидящая говорила, что страну ждут позитивные перемены, несмотря на все скитания Киева.

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путин белоруссия предсказание таро
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