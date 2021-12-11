Самолет радиоэлектронной разведки ВВС США RC-135W засекли над Донбассом

Москва, 11 декабря. Самолет радиоэлектронной разведки ВВС США RC-135W Rivet Joint приблизился к территории Донбасса со стороны воздушного пространства Украины. Об этом свидетельствуют данные сайта авиационного мониторинга Flightradar.

Американский самолет вошел в воздушное пространство Украины с северо-запада, после чего пролетел над центральной частью страны, а затем над Харьковской областью. Позднее RC-135W пролетел вдоль линии разграничения сторон в Донбассе и направился к границе России в районе Крыма.

Напомним, 10 декабря российский истребитель Су-30 перехватил в небе над Черным морем самолет-разведчик ВМС США P-8 Poseidon. При этом 4 декабря самолет американских ВВС RC-135 едва не столкнулся с пассажирским авиалайнером Airbus A330 в небе над Черным морем. Экипаж гражданского лайнера, выполнявшего рейс из Тель-Авива в Москву, был вынужден сбросить высоту, чтобы не допустить аварии, передает телеканал «360».