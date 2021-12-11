Дмитрий Тарасов поделился мыслями о разводе с Анастасией Костенко

Москва, 11 декабря. Футболист и блогер Дмитрий Тарасов рассказал о ссорах со своей супругой, матерью его троих детей Анастасией Костенко. На эмоциях пара может наговорить друг другу много гадостей.

Хейтеры часто пишут о предстоящем разводе Тарасова и Костенко, но они продолжают наслаждаться семейной идиллией. Оказалось, что молодые родители тоже ссорятся, но футболист считает это мелочью и не планирует разводиться.

«Если говорить серьезно, то не думал о разводе, но когда ругаемся, бывает, что наговорим друг другу очень много всего нехорошего. Но это все мелочи», — рассказал Тарасов на своей странице в Instagram.

Prt Scr instagram.com / @tarasov23

Недавно супруги стали родителями долгожданного мальчика, которого назвали Алексеем. Пара уже воспитывает двух дочерей Милану и Еву. У Тарасова есть старшая дочь Ангелина от брака с Оксаной Пономаренко. Наладить отношения со взрослой девочкой он смог только недавно.

Тарасов активно ведет социальные сети и рассказывает о жизни своей семьи. После рождения сына он опубликовал трогательный пост с черно-белой фотографией.