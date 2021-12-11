Публицист Чаусов: к чему может привести новая оборонная стратегия США

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Переговоры президентов Владимира Путина и Джо Байдена, в центре которых стоял вопрос Украины, а также общего видения глобальной системы безопасности, завершились на более или менее конструктивной ноте. Как минимум ряд точек соприкосновения, например по поводу иранской ядерной сделки, был найден. Символично и то, что после этих переговоров в новый военный бюджет США не вошли санкции против «Северного потока — 2».

Однако понятно, что до полного мира и взаимопонимания еще очень далеко, а потому вполне очевидным выглядит высказывание советницы по внешней политике и обороне США Мары Карлин, что вскоре Вашингтон представит новую стратегию национальной безопасности, которая будет основана на «соперничестве великих держав». Под такими державами, помимо Штатов, подразумеваются Россия и Китай.

Новая стратегия увидит свет в начале 2022 года, однако уже сейчас по словам Карлин понятно, что она будет комплексной. И к ней будет подключен не только Пентагон, но и Госдепартамент США, а также американское министерство финансов.

«Если мы просто будем сидеть в нашем оборонном пузыре и не рассматривать другие инструменты в своем арсенале, мы будем не столь эффективны. Мы пытаемся расширить свои взгляды на сдерживание и стать более гибкими», — отметила чиновница.

Что скрывается за этими обтекаемыми формулировками — крайне интересный вопрос. Однако некоторые предположения по этому поводу можно сделать уже сейчас. Дело в том, что вариант со стратегией, которая учитывала бы «соперничество сверхдержав», начал формироваться еще при администрации Дональда Трампа. До этого, примерно с 2001 года, в фокусе внимания внешней военной доктрины Штатов была борьба с терроризмом, что вполне логично в контексте событий 11 сентября 2001 года.

В рамках этой концепции США и их союзники по НАТО ввели военный контингент в Афганистан. Эта операция в итоге завершилась выводом войск, многие эксперты и политики называют ее «гуманитарной катастрофой». Эта катастрофа повлияла и на обострение миграционного кризиса, который возник не только на границе Белоруссии и Польши, но и, например, во французском Па-де-Кале, на берегу Ла-Манша.

army.mil / US Army

Думается, такое изменение вектора внимания в национальной оборонной стратегии Вашингтона — это очередная попытка сделать «хорошую мину при плохой игре», а именно несколько ретушировать фактический провал афганской операции. Есть мнение, что через некоторое время, когда вся эта история станет достоянием прошлого, американские лидеры заявят, что «победили терроризм в Афганистане». Так оно обычно и делается.

Если же возвращаться к сегодняшнему дню, то новая военная доктрина нужна Штатам еще и для того, чтобы появилось больше поводов для интеграции с Европой. Например, по линии НАТО. А для Альянса сейчас именно Россия — главный «потенциальный противник». Собственно, и у официальной Москвы есть давние и серьезные претензии к расширению НАТО на восток, о чем на недавних переговорах с Байденом говорил президент Путин.

А вот с Китаем все куда интереснее. Показательно в этом смысле заявление Чэн Ицзюня, эксперта Китайской академии общественных наук, который весной 2021 года подчеркивал:

«Военные альянсы — наследие холодной войны, и нет никакой законной нужды в том, чтобы Китай стал их частью. НАТО была создана для противодействия СССР, а не Китаю. И пока эта организация не принесла вреда коренным интересам Китая. Если же Альянс возникнет, он втянет Пекин в конфликты Европы с Россией».

Понятно, что пока НАТО не представляет угрозы для КНР. Более того, у Китая сейчас отличные торгово-экономические связи с большинством стран Европы. С тем же Берлином торговый оборот у Пекина в 2020 году составлял 212,1 миллиарда евро, в целом с ЕС в 2021 году КНР совершил сделок на 388,2 миллиарда долларов. Понятно, что Китаю не хочется конфликтовать с Европой. Более того, сейчас куда больше проблем Пекину доставляет AUKUS — альянс Великобритании, Австралии и США. Это проблемы такого масштаба, что Китай проводит совместные военно-морские учения с Россией.

flickr.com / NATO

Но, кажется, скоро КНР придется как-то реагировать и на Североатлантический альянс. Особенно в том случае, если США обяжут НАТО следовать своей новой военной стратегии. А слова о том, что Штатам пора перестать сидеть в «своем оборонном пузыре», как раз могут свидетельствовать именно о таких намерениях.

Однако во всей этой истории есть еще один важный момент: это мнение американцев по поводу внешней военной политики Вашингтона. 8 декабря на страницах влиятельного политического издания The American Conservative вышел текст публициста Рода Дреера о том, что Россия, равно как и НАТО, должна «оставить Украину в покое». Но показательна даже не сама статья, а большинство комментариев к ней, где читатели практически единодушно говорят, что РФ им в этом вопросе не особо интересна. Они отмечают, что США в эту историю ввязываться не должны, а уж тем более доводить дело до военного конфликта, поскольку «Украина не стоит крови ни одного американца».

The American Conservative — это в большей степени республиканское издание, однако оно крайне умеренно в своем консерватизме и пользуется популярностью у определенного количества демократов, то есть тех, кто голосовал на прошлых выборах за Байдена. И такое единодушие в комментариях наводит на предположение, что само по себе американское общество явно не в восторге от внешней политики США по российскому и восточноевропейскому направлению. Грубо говоря, граждане Штатов предпочли бы как раз «оборонный пузырь», а не очередные внешнеполитические авантюры.

А если будущая стратегия Вашингтона «столкнет в объятьях» КНР и РФ, то это будет воспринято американским электоратом как очередной провал внешней политики США. Кажется, сейчас Байден и его команда решили подыграть именно «ястребам». Подыграть хотя бы на словах и в рамках стратегических концепций, поскольку обвинения, что нынешний президент уж как-то слишком миролюбив по отношению к Москве, из этого лагеря раздаются регулярно.

Впрочем, РФ в данном случае уже давно готова к любым разворотам американской политики, об этом неоднократно заявляли российские чиновники и политики. Например, глава МИД РФ Сергей Лавров весной этого года отмечал:

«Эти санкции научили нас одному: мы должны полагаться на самих себя, поскольку США и их союзники являются ненадежными партнерами».

Такая готовность обнадеживает, поскольку на любые санкции или новые стратегии Вашингтона в отношении Москвы у нашего государства найдется адекватный ответ. А насчет конкретных планов США можно сказать, что будет крайне интересно ознакомиться с оборонной стратегией, благо ждать осталось недолго — до начала следующего года.