Новый корабль ВМФ РФ «Циклон» отправился на испытания в Севастополь

Севастополь, 11 декабря. Экипаж нового малого ракетного корабля «Циклон» совершает переход из Новороссийска в Севастополь. По информации пресс-службы Черноморского флота, МРК отправился на государственные испытания.

Корабль спустили на воду в Керчи на заводе «Залив». В Севастополе экипаж продолжит испытания, после которых «Циклон» включат в состав Черноморского флота.

«Экипаж корабля, сформированный на ЧФ из военнослужащих по контракту, после завершения обучения в Объединенном учебном центре ВМФ в Санкт-Петербурге, совместно с представителями судостроительного завода провел несколько этапов государственных испытаний», — указали в пресс-службе ЧФ.

В следующем году в ВМФ РФ поступит еще и подводный ракетоносец «Леопард» после ремонта и модернизации. Арсенал подлодки при этом пополнится крылатыми ракетами «Калибр-ПЛ».

Усиление Черноморского флота новыми кораблями происходит на фоне растущего интереса НАТО к региону и участившихся заходов кораблей ВМС США в Черное море. В ноябре на совместную операцию с силами НАТО прибыл эсминец Arleigh Burke Шестого флота, о чем рассказал «Царьград».