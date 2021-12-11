Lada Niva Legend впервые представили в виде седельного тягача

Москва, 11 декабря. Автолюбитель и путешественник Петр Груздев переделал Lada Niva Legend в полноценный тягач, сообщает CarsWeek.

Седельный тягач с заводским названием PVR-235710, созданный на базе «Нивы» ВИС-2346, оснащен преобразованным 1,8-литровым агрегатом с отдачей на 100 лошадиных сил. У него обновлена механическая трансмиссия и самоблокирующийся дифференциал в обоих мостах. По грузоподъемности тягач относится к категории В.

Цена пока неизвестна — не исключено, что ее назовут после запуска производства. Сейчас существует лишь один опытный образец, на который Груздев планирует в ближайшее время получить одобрение типа транспортного средства. Потом он хочет заняться серийным выпуском не только представленной модели, но и еще 30 версий на ее основе.

Внедорожник Lada Niva Legend ранее протестировали эксперты из Великобритании. Ведущий программы Carwow Мэтт Уотсон обратил внимание на то, что российский автомобиль достаточно хорошо собран, и высоко оценил мягкую подвеску.