Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 декабря 15:02
14:59
Армия
Bloomberg: Турция не рискнет вступать в конфликт с Россией ради Украины
14:56
Общество
МакSим вышла на сцену премии «Золотой граммофон» в сопровождении врачей
14:56
Происшествия
Направлявшийся в Сочи лайнер изменил курс над Черным морем из-за неизвестного самолета
14:51
Шоу-бизнес
Дава сбежал со съемок нового выпуска Comedy Club из-за шуток комиков
14:51
Общество
Юрий Антонов после перенесенной операции представил новую песню
14:49
Весь мир
СМИ: Десятки городов США побили рекорды по количеству убийств
14:48
Общество
Бывший руководитель ГРУ Федор Ладыгин скончался в 84 года
14:46
Политика
Грузинский артист Кикабидзе навестил Саакашвили в госпитале после голодовки
14:41
Происшествия
ФБР предупредило о появлении последователя маньяка Зодиака в США
14:38
Политика
Донбасс сегодня: Киев за неделю потерял взвод солдат, СБУ раскрыла «мертвые души» в ВСУ
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Lada Niva Legend впервые представили в виде седельного тягача

  /   Обновлено: 11 декабря 2021 14:11
Экономика
Lada Niva Legend впервые представили в виде седельного тягача
wikipedia.org  /  Christo

Москва, 11 декабря. Автолюбитель и путешественник Петр Груздев переделал Lada Niva Legend в полноценный тягач, сообщает CarsWeek.

Седельный тягач с заводским названием PVR-235710, созданный на базе «Нивы» ВИС-2346, оснащен преобразованным 1,8-литровым агрегатом с отдачей на 100 лошадиных сил. У него обновлена механическая трансмиссия и самоблокирующийся дифференциал в обоих мостах. По грузоподъемности тягач относится к категории В.

Цена пока неизвестна — не исключено, что ее назовут после запуска производства. Сейчас существует лишь один опытный образец, на который Груздев планирует в ближайшее время получить одобрение типа транспортного средства. Потом он хочет заняться серийным выпуском не только представленной модели, но и еще 30 версий на ее основе.

Внедорожник Lada Niva Legend ранее протестировали эксперты из Великобритании. Ведущий программы Carwow Мэтт Уотсон обратил внимание на то, что российский автомобиль достаточно хорошо собран, и высоко оценил мягкую подвеску.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Lada Niva Legend впервые представили в виде седельного тягача
автомобили lada авторынок niva Lada Niva Legend
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать