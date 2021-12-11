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Главы МИД стран G7 начали переговоры в Ливерпуле с обсуждения России и Украины

Политика
Главы МИД стран G7 начали переговоры в Ливерпуле с обсуждения России и Украины
pixabay.com

Лондон, 11 декабря. Переговоры министров иностранных дел стран G7 начались в Ливерпуле с обсуждения Российской Федерации, сообщила руководитель МИД председательствующей в «семерке» Британии Лиз Трасс.

По словам дипломата, она с утра обсудила обстановку на российско-украинской границе с коллегой из Германии Анналеной Бербок.

«Мы говорили о нашем едином фронте перед лицом российской "агрессии" на Украине, о передаче эстафеты в G7 и тесном сотрудничестве в период председательства ФРГ в "Группе семи", а также о содействии свободе и демократии», — написала Лиз Трасс в Twitter.

Как стало известно ранее, госсекретарь США Энтони Блинкен и Анналена Бербок обсудили ситуацию вокруг России и Украины 11 декабря. Разговор дипломатов состоялся перед встречей G7.

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Все новости / Политика / Главы МИД стран G7 начали переговоры в Ливерпуле с обсуждения России и Украины
G7 украина германия британия
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