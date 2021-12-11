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Глава Центробанка Ливии назвал сроки объединения регулятора
Весь мир
Глава Центробанка Ливии назвал сроки объединения регулятора
cbl.gov.ly  /  Центробанк Ливии

Триполи, 11 декабря. Управляющий Центральным банком Ливии Сиддик аль-Кабир назвал предположительные сроки объединения структуры. По его словам, мероприятие займет по меньшей мере шесть месяцев.

В интервью агентству Bloomberg он рассказал, что за этот период специалисты установят проблемы, с которыми может столкнуться регулятор при консолидации, и найти им решение.

«Процесс объединения поддержит экономику страны и укрепит отношения с международными партнерами», — заявил Сиддик аль-Кабир.

Управляющий Центробанком отметил важность поддержки нефтяного сектора Ливии. Доход от реализации природных ресурсов составляет около 95% поступлений с государственную казну.

«Экспорт способствует развитию экономики и преодолению последствий затяжного кризиса, который длился десять лет», — уточнил он.

Сиддик аль-Кабир добавил, что централизованная консолидация поможет более эффективно контролировать обменный курс, а также поддержит налогово-бюджетную политику и инвестирование в государство.

В начале недели, 6 декабря, управляющий Центральным банком Ливии встретился с заместителем Али аль-Эбри для согласования подробного плана по запуску процесса объединения регулятора. Стороны согласились начать мероприятие под руководством аудиторской компании Deloitte international.

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ливия объединение центральный банк сиддик аль-кабир
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