Forbes: дефицит оборонного бюджета сделает армию США беспомощной перед Россией

Вашингтон, 11 декабря. Вашингтон рискует потерять военное преимущество перед Москвой, если американский конгресс не примет закон о ежегодных ассигнованиях на национальную оборону. К такому выводу пришли эксперты издания Forbes.

Аналитики отмечают, что дискуссии конгрессменов по поводу финансирования тех или и иных сфер приводят к тому, что оборонный бюджет автоматически пополняется в соответствии с прошлогодней ставкой, что лишает Пентагон возможности инициировать новые проекты и программы по созданию вооружения, передает «ПолитРоссия».

По словам экспертов, в России могут не понимать всех тонкостей составления бюджета, однако с легкостью рассчитают стратегические последствия нехватки финансирования для США. При этом продолжающаяся модернизация Вооруженных сил РФ позволит Москве опередить Вашингтон в развитии военных технологий. Кроме того, дефицит оборонного бюджета сделает ВС США беспомощными перед Россией.

«Противников Соединенных Штатов может приободрить зрелище того, как самое богатое правительство в мире теряет способность выполнять основные функции по формированию бюджета», — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что Военно-воздушные силы США второй раз подряд провалили летные испытания гиперзвуковой ракеты AGM-183A, в которых был задействован стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress. Ракета безопасно отделилась от самолета, однако ее двигатель не включился.