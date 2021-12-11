Народная милиция ЛНР обвинила ВСУ в размещении военной техники на окраинах села Войтово

Луганск, 11 декабря. Подразделения Вооруженных сил Украины продолжают размещать военную технику и вооружение в населенных пунктах у линии соприкосновения сторон в Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Народной милиции ЛНР.

По данным ведомства, военнослужащие 79-й бригады ВСУ разместили четыре бронетранспортера БТР-80 вблизи села Войтово. При этом 9 декабря, украинские силовики передислоцировали семь БТР-80 на окраины поселка Райгородка.

В Народной милиции ЛНР напомнили, что размещение вооружения и военной техники в населенных пунктах является нарушением Дополнительных мер по обеспечению режима прекращения огня в Донбассе.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Вооруженные силы Украины ведут наступательные действия в некоторых районах Донбасса. Кроме того, российская сторона получает информацию об использовании украинскими военными запрещенных Минскими соглашениями вооружений, которые Киеву поставляют страны НАТО, передает «Царьград».