Молодую жену Петросяна сравнили с героиней фильма «Служебный роман»

Москва, 11 декабря. Татьяна Брухунова часто выбирает одежду, которая непонятна ее поклонникам, однако в этот раз она удивила даже самых неумолимых критиков, выбрав образ из фильма «Служебный роман».

Супруга юмориста Евгения Петросяна отличается довольно экстравагантным вкусом в одежде. Она находила вдохновение в классическом образе героини Алисы Фрейндлих из полюбившегося россиянам фильма «Служебный роман». Подписчики нашли этот образ и сделали коллаж Брухуновой и Людмилы Калугиной. Сходство получилось поразительным.

Prt Scr instagram.com / @bruhunova

Двубортный пиджак и светлая рубаха идеально подходят друг к другу. Образ дополняют очки. Точно такие же носила героиня Фрейндлих. Коллаж настолько понравился самой Брухуновой, что она поделилась им в Stories на своей странице в Instagram.

Недавно молодая супруга Петросяна продемонстрировала исключительное чувство юмора, сравнив себя с ксеноморфом из фильма «Чужой».