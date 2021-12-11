Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 декабря 15:01
14:59
Армия
Bloomberg: Турция не рискнет вступать в конфликт с Россией ради Украины
14:56
Общество
МакSим вышла на сцену премии «Золотой граммофон» в сопровождении врачей
14:56
Происшествия
Направлявшийся в Сочи лайнер изменил курс над Черным морем из-за неизвестного самолета
14:51
Шоу-бизнес
Дава сбежал со съемок нового выпуска Comedy Club из-за шуток комиков
14:51
Общество
Юрий Антонов после перенесенной операции представил новую песню
14:49
Весь мир
СМИ: Десятки городов США побили рекорды по количеству убийств
14:48
Общество
Бывший руководитель ГРУ Федор Ладыгин скончался в 84 года
14:46
Политика
Грузинский артист Кикабидзе навестил Саакашвили в госпитале после голодовки
14:41
Происшествия
ФБР предупредило о появлении последователя маньяка Зодиака в США
14:38
Политика
Донбасс сегодня: Киев за неделю потерял взвод солдат, СБУ раскрыла «мертвые души» в ВСУ
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Молодую жену Петросяна сравнили с героиней фильма «Служебный роман»

  /   Обновлено: 11 декабря 2021 13:55
Шоу-бизнес
Молодую жену Петросяна сравнили с героиней фильма «Служебный роман»
instagram.com  /  @bruhunova

Москва, 11 декабря. Татьяна Брухунова часто выбирает одежду, которая непонятна ее поклонникам, однако в этот раз она удивила даже самых неумолимых критиков, выбрав образ из фильма «Служебный роман».

Супруга юмориста Евгения Петросяна отличается довольно экстравагантным вкусом в одежде. Она находила вдохновение в классическом образе героини Алисы Фрейндлих из полюбившегося россиянам фильма «Служебный роман». Подписчики нашли этот образ и сделали коллаж Брухуновой и Людмилы Калугиной. Сходство получилось поразительным.

Молодую жену Петросяна сравнили с героиней фильма «Служебный роман»
Prt Scr instagram.com / @bruhunova

Двубортный пиджак и светлая рубаха идеально подходят друг к другу. Образ дополняют очки. Точно такие же носила героиня Фрейндлих. Коллаж настолько понравился самой Брухуновой, что она поделилась им в Stories на своей странице в Instagram.

Недавно молодая супруга Петросяна продемонстрировала исключительное чувство юмора, сравнив себя с ксеноморфом из фильма «Чужой».

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Молодую жену Петросяна сравнили с героиней фильма «Служебный роман»
юморист фильм семья петросян жена служебный роман брухунова
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать