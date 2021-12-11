«Динамо» анонсировало матч 18-го тура РПЛ с «Зенитом» ярким промороликом

Москва, 11 декабря. Столичное «Динамо» представило проморолик к домашнему матчу чемпионата России по футболу с петербургским «Зенитом».

Проморолик к центральной игре 18-го тура РПЛ «Динамо» — «Зенит» был опубликован на официальном YouTube-канале московского клуба. В кадре показаны самые яркие события 2021 года для бело-голубых. Проморолик заканчивается фразой: «Главное событие – впереди».

Матч между «Динамо» и «Зенитом» пройдет 12 декабря. Игра начнется в 14 часов по московскому времени. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым. После 17 туров «Зенит» с 37 очками возглавляет турнирную таблицу РПЛ. «Динамо», в активе которого 35 баллов, располагается на второй строчке.

Ранее бывший вратарь «Зенита» Андрей Лунев обратился к поклонникам после дебютного матча за немецкий «Байер». Голкипер поблагодарил их за поддержку в Instagram-аккаунте.