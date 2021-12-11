NBC: США задерживают отправку Украине крупного пакета военной помощи

Вашингтон, 11 декабря. Сотрудники Администрации президента США Джо Байдена приостановили процедуру отправки на Украину партии военной помощи на общую сумму около 200 миллионов долларов.

Задержка с выделением Киеву существенной американской военной поддержки происходит вопреки постоянным призывам украинских властей, сообщает телеканал NBC со ссылкой на осведомленные источники.

«Документ на утверждение пакета военной помощи Украине уже три-четыре недели лежит на столе у президента (Байдена. — Прим. ред.)», — сказано в опубликованном сюжете.

Вашингтон пытается снизить напряженность вокруг ситуации на Украине и поэтому откладывает отправку военных грузов в эту страну, предположили источники NBC.

Ранее Джо Байден проинформировал украинского лидера Владимира Зеленского о результатах своих переговоров с российским президентом Владимиром Путиным. О несопоставимости военных потенциалов России и Украины писал «Царьград».