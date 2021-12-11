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NBC: США задерживают отправку Украине крупного пакета военной помощи

Армия
NBC: США задерживают отправку Украине крупного пакета военной помощи
wikipedia.org  /  redstone.army.mil/history/systems/JAVELIN.html/Общественное достояние

Вашингтон, 11 декабря. Сотрудники Администрации президента США Джо Байдена приостановили процедуру отправки на Украину партии военной помощи на общую сумму около 200 миллионов долларов.

Задержка с выделением Киеву существенной американской военной поддержки происходит вопреки постоянным призывам украинских властей, сообщает телеканал NBC со ссылкой на осведомленные источники.

«Документ на утверждение пакета военной помощи Украине уже три-четыре недели лежит на столе у президента (Байдена. — Прим. ред.)», — сказано в опубликованном сюжете.

Вашингтон пытается снизить напряженность вокруг ситуации на Украине и поэтому откладывает отправку военных грузов в эту страну, предположили источники NBC.

Ранее Джо Байден проинформировал украинского лидера Владимира Зеленского о результатах своих переговоров с российским президентом Владимиром Путиным. О несопоставимости военных потенциалов России и Украины писал «Царьград».

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украина сша военная помощь
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