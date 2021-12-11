Песков заявил об отсутствии у России плана «нанесения удара» по Украине

Москва, 11 декабря. Россия не собирается наносить удар по Украине, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопросы греческого телеканала ANT1 перед переговорами президента РФ Владимира Путина с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом.

Представитель Кремля отметил, что Россия имеет полное право перемещать войска по своей территории, в частности по тем регионам, которым может что-то угрожать.

«Нет», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, планирует ли Россия «вторгаться» на Украину.

Пресс-секретарь напомнил журналистам, что американские боевые самолеты приближаются к украинской территории, а США намерены разместить свое вооружение ближе к России.

Дмитрий Песков ранее выразил обеспокоенность по факту переброски вооружения НАТО через греческий порт. Он надеется, что Афины не примут враждебную позицию по отношению к Москве.