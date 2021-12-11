Польский институт международных отношений опубликовал доклад о политике Франции по России

Варшава, 11 декабря. Польский институт международных отношений опубликовал документ о политике Франции в отношении России. Авторы обеспокоены нежеланием Парижа предпринимать более решительные действия.

По мнению экспертов, президент Франции Эммануэль Макрон предпочитает решать проблемные вопросы с помощью прямого диалога с российским лидером Владимиром Путиным.

«Французские власти, как и подавляющее большинство представителей оппозиции, выступают за разрешение спорных ситуаций, возникающих в результате агрессивного поведения России в Европе, через прямой диалог с Путиным», — указано в документе, с которым ознакомился RT.

Париж в то же время пытается разделить ситуацию на Украине, соперничество с Россией в Африке и отношения в формате Россия — ЕС и Россия — НАТО.

Ранее читатели Le Figaro призвали Францию прекратить военные провокации у российских границ. Они предупредили Париж о катастрофических последствиях таких действий.