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Польский институт международных отношений опубликовал доклад о политике Франции по России

Политика
Польский институт международных отношений опубликовал доклад о политике Франции по России
pixabay.com  /  edmondlafoto

Варшава, 11 декабря. Польский институт международных отношений опубликовал документ о политике Франции в отношении России. Авторы обеспокоены нежеланием Парижа предпринимать более решительные действия.

По мнению экспертов, президент Франции Эммануэль Макрон предпочитает решать проблемные вопросы с помощью прямого диалога с российским лидером Владимиром Путиным.

«Французские власти, как и подавляющее большинство представителей оппозиции, выступают за разрешение спорных ситуаций, возникающих в результате агрессивного поведения России в Европе, через прямой диалог с Путиным», — указано в документе, с которым ознакомился RT.

Париж в то же время пытается разделить ситуацию на Украине, соперничество с Россией в Африке и отношения в формате Россия — ЕС и Россия — НАТО.

Ранее читатели Le Figaro призвали Францию прекратить военные провокации у российских границ. Они предупредили Париж о катастрофических последствиях таких действий.

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Все новости / Политика / Польский институт международных отношений опубликовал доклад о политике Франции по России
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