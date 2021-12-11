Смерть Градского поставила шоу «Голoс» под угрозу

Москва, 11 декабря. Зрители популярного вокального шоу «Гoлос» на Первом канале выразили обеспокоенность в связи с возможным закрытием программы после смерти члена жюри Александра Градского.

Певец Леонид Агутин показал в Instagram снимки с ежегодного концерта «Гoлоса», который собрал всех участников. В рамках шоу артисты почтили память Градского, который скончался 28 ноября.

«Спели с младшими «голосятами» «Включите свет». В общем, было чем заняться. АБ (Александр Борисович Грудский. — Прим. ред.) с нами незримо и все об этом, помимо всего», — написал исполнитель.

Prt Scr instagram.com / @agutinleonid

Публикация Агутина набрала почти 50 тысяч лайков. В комментариях под постом поклонники пишут, что «Голoс» могут закрыть.

«Читала про какие-то договоренности и правила по контракту, если кто-то из наставников выбывает, то могут закрыть»; «Ну типа да, там жесткие условия вплоть до запрета на трансляцию, но вроде тут форс-мажор, сейчас правообладатели решают, как быть», — волнуются зрители.

Народный артист России Александр Градский скончался в конце ноября в результате инфаркта мозга. Исполнителя хита «Как молоды мы были» похоронили на Ваганьковском кладбище.

Ранее актриса Александра Воробьева, которой приписывали роман с Градским, рассказала об отношениях с мэтром. По ее словам, с судьей «Гoлоса» у нее были исключительно творческие контакты.