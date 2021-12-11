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Украинские пограничники не пропустили в страну мужчину в одежде с российской символикой

Политика
Украинские пограничники не пропустили в страну мужчину в одежде с российской символикой
Федеральное агентство новостей  /  Полина Цыбулько

Киев, 11 декабря. Мужчина в одежде с российской символикой не смог пересечь украинскую границу. Сотрудники Госпогранслужбы не пропустили его в страну.

Формальным поводом для отказа во въезде на Украину стала неподтвержденная цель поездки мужчины. Об этом сообщается на странице пограничного ведомства в Facebook.

На одежде были изображены российские флаг, герб, а также надпись «Russian national team». Согласно информации Госпогранслужбы, во время углубленной проверки мужчина извинился за свой вид. Однако цель поездки он подтвердить не смог. Изначально ехал на Украину для покупки трактора.

«Во время опроса он не смог объяснить ничего ни о своей ферме, ни о том, у кого и какой трактор хочет купить. При этом у путешественника не было с собой денег не то, что на покупку сельхозтехники, но даже на бронирование отеля…», — уточнили в ведомстве.

Ранее стало известно, что политолога Наталию Нарочницкую депортировали из Молдавии. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, местные власти не объяснили причин.

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украина россия узбекистан
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