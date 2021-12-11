Наталья Громушкина рассказала о своей подготовке к полету в космос

Гостем нового выпуска «Давай поговорим» с Вадимом Манукяном стала актриса Наталья Громушкина.

В последние месяцы активно обсуждается полет в космос Юлии Пересильд и Клима Шипенко в рамках киноэкспедиции. Однако далеко не все знают о том, что российские актеры могли оказаться в космосе еще 24 года назад.

На шоу «Давай поговорим» актриса Наталья Громушкина рассказала о том, как в 1997 году активно готовилась к полету в космос для участия в съемках фильма Юрия Кары «Тавро Кассандры». При кастинге главный упор делался на здоровье актеров. В результате отбора к полету были допущены актер Владимир Стеклов (без дублера), а также актриса Ольга Кабо. Дублером Кабо должна была стать Наталья Громушкина. Она прошла всевозможные тренировки, в том числе в барокамере и центрифуге. Уже после их завершения Ольга Кабо отказалась от участия в проекте по семейным обстоятельствам. Таким образом, в декабре 1997 года Стеклов и Громушкина были отобраны для полета в космос и официально представлены в этом качестве. Однако после всей серьезнейшей подготовки проект по финансовым причинам так и не был реализован. Официально об этом было объявлено 16 марта 2000 года, за 19 дней до планируемого полета.

«Молодая была, дура, сейчас бы я сто раз подумала», — говорит Громушкина о подготовке к полету в космос и готовности его реализовать по конца.

Также актриса рассказала о своем участии в советско-американском мюзикле «Дитя мира», работе с Филиппом Киркоровым в мюзикле «Чикаго» и дружбе с Николаем Басковым, которая началась много лет назад, когда Громушкина была еще подростком.

Большое интервью с Натальей Громушкиной смотрите 12 декабря на площадке ФАН.

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