Москва, 11 декабря. Минимум один кадровый сотрудник американского ЦРУ входил в состав советников Правительства РФ в начале 1990-х годов, сообщил российский президент Владимир Путин.

Соответствующее заявление глава государства сделал для фильма «Россия. Новейшая история». Отрывок из киноленты показали на телеканале «Россия-1».

«В числе этих советников был, наверное, я думаю, но один точно был, кадровый сотрудник ЦРУ, который не имел права, в соответствии с законами своей страны, заниматься коммерческой деятельностью», — отметил российский лидер.

Владимир Путин подчеркнул, что в итоге это дело переросло в судебный процесс в Соединенных Штатах. Во время разбирательств было установлено, что советник был агентом американской спецслужбы.

Политолог Виктор Аксючиц ранее восхитился спецоперациями Путина по восстановлению России после 90-х. По его словам, президент все сделал так, что у «западных партнеров» не возникло подозрений.