Телеведущая Ксения Бородина стала много думать о сексе после развода

Москва, 11 декабря. Телеведущая Ксения Бородина решила откровенно ответить на вопросы поклонников. Некоторые из них оказались очень личными, но звезда с удовольствием ответила и на них.

Бородина на своей странице в Instagram пообщалась с подписчиками, а самые интересные вопросы опубликовала в Stories. Помимо вопросов поклонниц о косметических процедурах, появились и более личные. Кто-то спросил у телеведущей, как давно она перестала думать о сексе.

«Только начала много думать», — ответила знаменитость, сопроводив текст смеющимся смайликом.

Prt Scr instagram.com / @borodylia

Звезда недавно развелась с бизнесменом Курбаном Омаровым и ничуть не жалеет о своем решении. Она признавалась, что в браке всегда была честна и ей не о чем переживать, но конкретную причину развода пара так и не раскрыла. Отношения с Омаровым Бородина давно оставила в прошлом.

Недавно популярная телеведущая отреагировала на слухи о новой возлюбленной бывшего мужа. Бородина иронично отнеслась к роману экс-супруга.