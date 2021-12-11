Вашингтон, 11 декабря. Украинские войска не смогут эффективно распорядиться американским подарком в виде ПТРК Javelin. По мнению ветерана морской пехоты США Марка Канчиана, 30 комплексов от Пентагона Киеву будет недостаточно.

Вашингтон объявил о направленной Киеву военной помощи. Пентагон пожертвовал ВСУ 30 противотанковых ракетных комплексов Javelin и 180 ракет к ним. Однако обозреватель Popular Mechanics Кайл Мизоками указал на две проблемы, которые не позволят украинским военным использовать американский подарок в полной мере. «ПолитРоссия» подготовила для своих читателей эксклюзивный пересказ этой публикации.

«Что касается Украины, то Вашингтон уже трижды поставлял Киеву свои ракеты. Первая сделка состоялась в 2018 году: Киев получил 37 пусковых установок (ПУ) и 210 ракет, в 2019 — еще 10 ПУ и 150 снарядов», — напоминает автор.

Мизоками приводит мнение ветерана морской пехоты США Марка Канчиана. Тот отметил, что для 28 батальонов потребуется 450 противотанковых комплексов, а партии в 30 единиц хватит лишь двум батальонам, от которых не будет никакого толка.

Схожую точку зрения на американскую военную помощь выразил и публицист Андрей Союстов в аналитической статье по поводу поддержки милитаристических настроений Киева.

При этом представитель Пентагона Джон Кирби проинструктировал военных Украины по применению ракетных комплексов Javelin и выразил надежду на то, что принимающая сторона отнесется к новому вооружению «ответственным образом», передает «Царьград».