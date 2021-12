СМИ: Десятки городов США побили рекорды по количеству убийств

Вашингтон, 11 декабря. СМИ сообщают о рекордном росте количества убийств, произошедшем в 12 американских городах в 2021 году. При этом в пяти городах были обновлены кровавые рекорды, установленные в прошлом году.

Американской столицей убийств стал Чикаго третий по величине город страны, где по состоянию на конец ноября, согласно официальной статистики городского департамента полиции, было убито 739 человек, что на 3% больше, чем за весь 2020 год. Исторический рекорд по количеству убитых был установлен в Чикаго в 1970 году, когда здесь было совершено 974 убийства.

Еще одним опасным для проживания городом стала Филадельфия. С начала года в этом полуторамиллионном городе произошло 521 убийство, что больше, чем в двух крупнейших городах страны — Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, где за аналогичный период было убито 443 и 352 человека соответственно. Это на 13 % больше, чем в 2020 году, результаты которого почти побили рекорд 1990 года. Нынешний год с легкостью преодолел исторический максимум убийств.

Рекорд Филадельфии по убийствам был побит на той же неделе, когда Колумбус, Индианаполис и Луисвилл превзошли собственные рекорды по убийствам. Другими крупными городами, которые превысили ежегодные рекорды убийств, являются Сент-Пол, Портленд, Тусон, Толедо, Батон-Руж, Остин, Рочестер, Нью-Йорк и Альбукерке.

Еще несколько городов имеют все шансы до конца года обновить «достижения» в вооруженном насилии. Среди них Милуоки, в котором зарегистрировано 178 убийств, что на 12 меньше рекорда, установленного в 2020 году, и Миннеаполис, где произошло 91 убийство, что на шесть меньше максимума 1995 года.

Согласно ежегодному Единому отчету ФБР о преступности, опубликованному в сентябре, в 2020 году в США произошел крупнейший скачок количества убийств, совершенных за один год с тех пор, как бюро начало регистрировать статистику преступности: рост числа убийств составил 30%.

Эксперты, оценивая эту неутешительную статистику, сходятся во мнении, что случившееся стало результатом сложения целого ряда факторов, включая пандемию COVID-19 и массовые социальные протесты, направленные на сокращение финансирования полиции. С одной стороны это привело к рекордному сокращению числа арестов и увеличению количества освобождений из-под стражи на фоне простаивающих судов и опасений распространения коронавируса среди заключенных и задержанных.

Его слова подтверждают данные ФБР, согласно которым в 2020 году число арестов по всей стране упало на 24% по сравнению с более чем 10 миллионами арестов, произведенных в 2019 году. Количество арестов в 2020 году является самым низким за последние 25 лет.

