СМИ: Десятки городов США побили рекорды по количеству убийств

Вашингтон, 11 декабря. СМИ сообщают о рекордном росте количества убийств, произошедшем в 12 американских городах в 2021 году. При этом в пяти городах были обновлены кровавые рекорды, установленные в прошлом году.

Американской столицей убийств стал Чикаго третий по величине город страны, где по состоянию на конец ноября, согласно официальной статистики городского департамента полиции, было убито 739 человек, что на 3% больше, чем за весь 2020 год. Исторический рекорд по количеству убитых был установлен в Чикаго в 1970 году, когда здесь было совершено 974 убийства.

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Еще одним опасным для проживания городом стала Филадельфия. С начала года в этом полуторамиллионном городе произошло 521 убийство, что больше, чем в двух крупнейших городах страны — Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, где за аналогичный период было убито 443 и 352 человека соответственно. Это на 13 % больше, чем в 2020 году, результаты которого почти побили рекорд 1990 года. Нынешний год с легкостью преодолел исторический максимум убийств.

«Это ужасно - каждое утро вставать и идти смотреть на цифры, а потом смотреть новости и смотреть репортажи. Это просто безумие, это нужно прекратить», — заявил мэр Филадельфии Джим Кенни.

Рекорд Филадельфии по убийствам был побит на той же неделе, когда Колумбус, Индианаполис и Луисвилл превзошли собственные рекорды по убийствам. Другими крупными городами, которые превысили ежегодные рекорды убийств, являются Сент-Пол, Портленд, Тусон, Толедо, Батон-Руж, Остин, Рочестер, Нью-Йорк и Альбукерке.

«Сообщество должно быть сыто по горло. Мы крайне разочарованы. Это должно прекратиться. Я имею в виду, в последнее время здесь хуже, чем в зоне военных действий», — заявил капитан. Фрэнк Умбрино из полицейского управления Рочестера после того, как 11 ноября город с населением чуть более 200 тысяч человек побил свой 30-летний рекорд по числу убийств.

Еще несколько городов имеют все шансы до конца года обновить «достижения» в вооруженном насилии. Среди них Милуоки, в котором зарегистрировано 178 убийств, что на 12 меньше рекорда, установленного в 2020 году, и Миннеаполис, где произошло 91 убийство, что на шесть меньше максимума 1995 года.

Федеральное агентство новостей /

Согласно ежегодному Единому отчету ФБР о преступности, опубликованному в сентябре, в 2020 году в США произошел крупнейший скачок количества убийств, совершенных за один год с тех пор, как бюро начало регистрировать статистику преступности: рост числа убийств составил 30%.

Эксперты, оценивая эту неутешительную статистику, сходятся во мнении, что случившееся стало результатом сложения целого ряда факторов, включая пандемию COVID-19 и массовые социальные протесты, направленные на сокращение финансирования полиции. С одной стороны это привело к рекордному сокращению числа арестов и увеличению количества освобождений из-под стражи на фоне простаивающих судов и опасений распространения коронавируса среди заключенных и задержанных.

«Больше никого не сажают. Людей арестовывают за хранение оружия, и их просто выпускают снова и снова», — говорит отставной начальник отдела детективов Департамента полиции Нью-Йорка Роберт Бойс.

Его слова подтверждают данные ФБР, согласно которым в 2020 году число арестов по всей стране упало на 24% по сравнению с более чем 10 миллионами арестов, произведенных в 2019 году. Количество арестов в 2020 году является самым низким за последние 25 лет.

«57-й человек, обвиняемый в убийстве, стрельбе или попытке убить кого-то в Чикаго в этом году, выпущен под залог за уголовное преступление? Майор Тейлор, который предположительно выстрелил в продавца магазина в прошлом месяце. В понедельник он признал себя виновным по предъявленному обвинению в стрельбе и получил условный срок».

The 57th person accused of killing, shooting, or trying to kill someone in Chicago this year while on felony bond? Major Traylor, who allegedly shot a store clerk last month.



He pleaded guilty to the pending gun charge Monday and received probationhttps://t.co/sgRwlYZY26 — CWBChicago (@CWBChicago) December 11, 2021

С другой стороны полиция столкнулась с массовым оттоком опытных кадров и неспособностью восполнить эти потери по причине низкой заинтересованности потенциальных кандидатов. На эту проблему указывает доцент кафедры права и полицейских наук Колледжа уголовного правосудия Джона Джея в Нью-Йорке Кристофер Херрманн.

«Я думаю, что, к сожалению, полицейские департаменты просто теряют много своих лучших и опытных сотрудников, а затем из-за экономического кризиса, из-за COVID, испытывают трудности с наймом или просто задерживают прием на работу», — говорит он.

Начальник полицейского управления Окленда, штат Калифорния, Лерон Армстронг заявил, что нехватка ресурсов для борьбы с преступностью является одной из причин, по которой в городе наблюдается наибольшее число убийств за последние десятилетия. Полиция Окленда в 2021 году расследовала по меньшей мере 127 убийств что демонстрирует существенный рост по сравнению со 102 подобными преступлениями, которые были совершены в течение всего 2020 года.

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Армстронг сообщил, что в настоящее время в департаменте полиции работает почти на 70 сотрудников меньше, чем в 2020 году.

«Если через год у нас будет еще на 70 офицеров меньше — это определенно повлияет на нашу способность решать проблемы общественной безопасности», — сказал он.

Опросы общественного мнения демонстрируют озабоченность избирателей ситуацией с безопасностью в американских городах. Неспособность администрации Джо Байдена обуздать разгул уличной преступности стала одним из ключевых факторов снижения рейтинга президента. В то же время большинство опрошенных уверены, что представители Республиканской партии, в отличие от их коллег-демократов, способны улучшить криминогенную обстановку, что в преддверии промежуточных выборов в Конгресс, которые пройдут в следующем году, может привести к потере Демократической партией большинства в законодательном органе страны.