Политтехнолог Грановский раскрыл, какие действия Зеленского ведут его к краху

Киев, 11 декабря. Владимир Зеленский во время предвыборной кампании обещал, что займет пост президента Украины всего на один срок, чтобы помочь решить главные проблемы страны. Однако спустя полтора года планы бывшего комика поменялись, и сейчас его команда бросила все силы на то, чтобы обеспечить нынешнему главе государства второй срок в президентском кресле.

Политтехнолог, гендиректор телеканала «Наш» Владимир Грановский убежден, что это в корне неверный подход, который в итоге погубит Зеленского, вместо того, чтобы помочь остаться у власти. Как считает эксперт, президент Украины совершил серьезную ошибку, взяв себе в команду таких же неопытных в политической сфере людей, что в итге его и погубит.

«Это детский сад. В политическом смысле они дети, которые пришли во власть. Зеленского должны были окружать люди опытнее, умнее, хитрее, но с государственным мышлением, а не с мышлением пиарщиков. Они же все перевели в зону пиара, а кто будет государством управлять и представлять интересы страны? Таких людей в окружении у него нет. Вот такая у нас плохая ситуация», — заявил Грановский в эфире телеканала «Наш».

Политтехнолог подчеркивает, что во многом именно окружение толкает Владимира Зеленского к тому, чтобы он сосредоточился на будущих выборах, а не на решении реальных проблем страны.

«Они ему рисуют схему победы. И сегодня они думают не о стране, а о втором сроке. Это колоссальная ошибка. Здесь взаимозависимость обратная: чтобы Зеленскому выиграть второй срок, ему нужно сейчас думать о стране. А если он думает о втором сроке, но не думает о стране, он его не получит. Будет большой пшик», — отмечает эксперт.

Владимир Грановский уверен, что выиграть следующие выборы Зеленский мог бы только в одном случае: если бы выполнил все предвыборные обещания и оправдал ожидания людей. А вот попытка удержаться в кресле иными методами приведет его к полному провалу.

president.gov.ua / Офіс Президента України

«Когда ты не думаешь пять лет о втором сроке, то, возможно, тогда тебе люди скажут: «Стоп, Владимир Александрович, мы просим тебя отказаться от своего обещания и остаться на второй срок». Но что делает он сейчас? Думает о втором сроке. Он думает о себе, а не обо всех. И это мыслительная ошибка, которая приведет его к краху. Она уже ведет его к краху: к нарушению законодательства, к принятию абсолютно популистских законов, которые не будут работать. К тому, что он будет все время делать ошибки», — уверен политтехнолог.

Эксперт убежден, что в нынешних условиях президент Зеленский сможет победить на выборах только в том случае, если прибегнет к откровенным фальсификациям. Однако, отмечает Грановский, ничего хорошего нынешнему главе государства это в итоге не принесет.

«Без нарушения закона, без фальсификаций второй срок он не получит — это невозможно. Онлайн-голосование — это один из методов фальсификации. Я к Зеленскому обязан относиться с уважением, потому что он президент нашей страны, но хотел бы сказать ему, чтобы он не становился на путь преступлений и фальсификаций ради власти. Это погубило много людей. А вот те, кто думал о стране, о людях, а не о власти, они, может быть, не получили второй срок, но они остались достойными людьми в истории и в памяти людей», — подчеркнул политтехнолог Владимир Грановский.

Простой одессит ранее рассказал, почему на Украине становится все страшнее жить с каждым днем. Украинец уверен, что Запад воспользовался неопытностью президента Владимира Зеленского, и это привело к краху всю страну.