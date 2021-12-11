Жена рэпера Feduk Саша Новикова ждет ребенка

Москва, 11 декабря. Известный музыкант Федор Инсаров (Feduk) и его супруга Александра Новикова готовятся стать родителями. Об этом сообщила сама девушка в Instagram.

Дочь российского ресторатора Аркадия Новикова опубликовала снимок, на котором виден округлившийся живот. Саша позировала в черном трикотажном костюме.

Свадьба Feduk и Новиковой состоялась минувшей весной. До бракосочетания пара встречалась более двух лет, но не делилась с поклонниками планами о создании семьи.

Публикация Новиковой получила множество лайков, пользователи поздравляют девушку с беременностью и желают ей крепкого здоровья.

Ранее Федор Инсаров представил поклонникам романтический клип на песню «Водолей». Главную роль в ролике сыграла его возлюбленная.