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Жена рэпера Feduk Саша Новикова ждет ребенка
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Жена рэпера Feduk Саша Новикова ждет ребенка

  /   Обновлено: 11 декабря 2021 13:19
Общество
Жена рэпера Feduk Саша Новикова ждет ребенка
instagram.com  /  @howtosasha

Москва, 11 декабря. Известный музыкант Федор Инсаров (Feduk) и его супруга Александра Новикова готовятся стать родителями. Об этом сообщила сама девушка в Instagram.

Дочь российского ресторатора Аркадия Новикова опубликовала снимок, на котором виден округлившийся живот. Саша позировала в черном трикотажном костюме.

Свадьба Feduk и Новиковой состоялась минувшей весной. До бракосочетания пара встречалась более двух лет, но не делилась с поклонниками планами о создании семьи.

Публикация Новиковой получила множество лайков, пользователи поздравляют девушку с беременностью и желают ей крепкого здоровья.

Ранее Федор Инсаров представил поклонникам романтический клип на песню «Водолей». Главную роль в ролике сыграла его возлюбленная.

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