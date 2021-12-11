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Эксперт Попов перечислил главные опасности вождения зимой

Общество
Эксперт Попов перечислил главные опасности вождения зимой
Федеральное агентство новостей

Москва, 11 декабря. Ситуация на дорогах зимой сложнее, чем летом, так как коммунальные службы не всегда вовремя успевают убрать снег и лед. Независимый автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с iReactor призвал водителей к осторожности.

Чтобы предотвратить ДТП, необходимо поставить зимние шины, ездить на небольшой скорости, быть внимательным.

«Конечно, на дорогах присутствует складирование снега, которое не ограждается соответствующими знаками, что может способствовать тому, что происходят дорожно-транспортные происшествия», — подчеркнул Попов.

Эксперт напомнил о необходимости заранее рассчитывать время на поездку. Если летом какой-то путь можно проехать минут за 40, то зимой на это потребуется 1,5–2 часа. Не стоит спешить и увеличивать скорость, создавая опасную ситуацию для других участников дорожного движения.

Попов посоветовал неопытным водителям воздержаться от поездок в мороз, ведь для этого нужен определенный уровень мастерства. Лучше всего воспользоваться общественным транспортом.

Разницы между марками бензина АИ-92 и АИ-100 в способности быстро прогреть двигатель практически нет, заявил ранее автоэксперт Егор Васильев.

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автомобили советы водителям безопасное вождение
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