Донбасс сегодня: Киев за неделю потерял взвод солдат, СБУ раскрыла «мертвые души» в ВСУ

Донбасс, 11 декабря. Украинские войска усиливают ударную группировку вблизи линии соприкосновения. Киевские силовики пытались продать крупную партию оружия. Комбриг десантников ВСУ организовал преступную схему обогащения в армии. Последние новости Новороссии — в обзоре ФАН.

Оперативная обстановка

В минувшие сутки в республиках Донбасса обстрелов зафиксировано не было. Однако ВСУ сбросили над Донецком с беспилотника боеприпас. Во время обезвреживания погиб один военнослужащий, еще один получил ранения. Несмотря на явное снижение напряженности на линии боевого соприкосновения, украинская сторона демонстрирует подготовку к эскалации.

В течение недели разведка армейских корпусов ДНР и ЛНР выявила более 60 единиц тяжелой техники и вооружений ВСУ (танки, боевые машины пехоты, бронетранспортеры и артиллерийские орудия самоходного и буксируемого типа различных калибров), размещенных вблизи линии соприкосновения, а также в границах населенных пунктов.

Следует отметить, что в последнем отчете миссии ОБСЕ говорится о размещении украинскими войсками 26 единиц техники в трех населенных пунктах Донецкой области: 17 танков Т-80, шесть минометов буксируемого типа «Василек» калибром 82 мм, а также две 23-мм зенитные установки и одна бронированная разведывательно-дозорная машина БРДМ-2.

Потери в ВСУ

По данным армейских корпусов ДНР и ЛНР, в ВСУ за неделю погибли восемь военнослужащих. Больше всего потерь в соединениях и частях, дислоцированных в Донецкой области: пятеро погибших и семь раненых. В Луганской области три военнослужащих украинской армии погибли и три получили ранения. Среди основных причин потерь — подрывы на противотанковых и противопехотных минах, конфликты во время празднования Дня ВСУ, инциденты при разгрузке/погрузке техники и неосторожное обращение с оружием.

Федеральное агентство новостей /

Солдаты ВСУ пытались продать крупную партию оружия

Трое военнослужащих 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ пытались продать крупную партию оружия, сообщают в управлении Народной милиции ЛНР. Их задержали представители военной службы правопорядка. Украинские «освободители» планировали продать пять автоматов Калашникова, два ручных противотанковых гранатомета, несколько ручных осколочных гранат и три ящика с патронами к автоматическому оружию. Солдаты помещены под стражу, оружие изъято.

СБУ раскрыла преступную схему с «мертвыми душами» в ВСУ

А пока рядовые «освободители» из ВСУ пытаются заработать на продаже оружия и боеприпасов, их командиры ведут бизнес по-крупному. Речь идет о командире 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, который, по данным Народной милиции ДНР, вступил в сговор с руководством территориального центра комплектования войск по Киевской области.

Офицеры массово оформляли на службу по контракту мужчин, которые числились в соединении, государством выделялись средства на их содержание, но этих солдат в бригаде никто не видел. Денежное довольствие за «мертвые души» делили между собой комбриг и начальник военкомата. Кроме того, обогащался на схеме и заместитель военкома, который за деньги оформлял любому удостоверение участника боевых действий. Служба безопасности Украины раскрыла эту схему после перехвата очередной партии подложных документов.