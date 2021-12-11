Российский комплекс для управления компьютером мыслями и жестами назвали «Балалайка»

Калининград, 11 декабря. Ученые БФУ разработали аппаратно-программный комплекс, которое позволяет управлять компьютером мыслями и жестами. Нейроустройство назвали «Балалайка».

Специалисты Балтийского Федерального университета (БФУ) им. И. Канта — участника программы «Приоритет 2030» отметили, что разработку можно использовать для реабилитации после инсульта и других заболеваний.

«Обновленный аппаратно-программный комплекс «Балалайка» теперь позволяет контролировать любые компьютерные приложения при помощи жестов и мыслей», — говорится в сообщении пресс-службы Минобрнауки.

Основой разработки являются технологии искусственного интеллекта, управление надежное и интуитивно понятное. Устройство компактное и портативное, что гарантирует широкий спектр применения.

Искусственный интеллект могут задействовать для проведения психоанализа россиян в соцсетях для обеспечения безопасности граждан. Исследованием займутся специалисты ФГБУ «Институт системного программирования им. В. П. Иванникова».