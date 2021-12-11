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В палестинском лагере на юге Ливана прогремел взрыв

Весь мир
В палестинском лагере на юге Ливана прогремел взрыв
Prt Scr youtube.com  /  AFP news agency

Бейрут, 11 декабря. Более десятка человек получили ранения в результате взрыва в палестинском лагере на территории Ливана, сообщает Reuters.

Инцидент произошел в портовом городе Тир на юге страны.  Официальные источники пока не подтвердили данные о жертвах, а представители силовых ведомств утверждают, что факты гибели людей в результате происшествия вообще не зарегистрированы. Эти данные, впрочем, опровергают работающие на месте региональные журналисты и спасатели.

Пресс-служба агентства национальной безопасности Ливана сообщила о том, что эпицентром взрыва стали принадлежащие палестинской группировке ХАМАС склады оружия в лагере Бурдж аш-Шемали. Судебные органы уже распорядились начать расследование обстоятельств произошедшего.

Представители исламистского движения пока воздерживаются от официальных комментариев, однако информационное агентство Shebab, которое считается близким к ХАМАС, сообщило некоторые подробности. Журналисты процитировали некий палестинский источник, который рассказал о том, что взрыв произошел после возгорания кислородных баллонов, используемых медиками в борьбе с пандемией COVID-19.

Тем временем в медийных ресурсах уже появились первые кадры с места ЧП. На них видно несколько небольших ярко-красных вспышек над городом, после чего слышен звук взрыва.

В первых сообщениях рассказывалось о пожаре, который начался в дизельном танкере. Якобы потом огонь перекинулся на близлежащую мечеть, находящуюся под контролем ХАМАС.

Местные жители утверждали, что в результате возгорания взорвались боеприпасы, которые находилось внутри мечети.

Стоит отметить, что хранение оружия в Ливане на территории некоторых палестинских лагерей стало обычным делом. По всей стране их насчитывается около дюжины. Эти объекты находятся под контролем палестинской вооруженной группировки ХАМАС и движения ФАТХ, поэтому местные правоохранители туда не заходят.

Данный инцидент может стать причиной нового обострения общественного недовольства действиями военизированных группировок в Ливане, а также напоминает о другом схожем происшествии, пусть и более разрушительном — взрыве в порту Бейрута. Виновные в той трагедии до сих пор  так и не были наказаны, однако следователи, работавшие над делом, неоднократно говорили о причастности к ней высокопоставленных чиновников. 

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