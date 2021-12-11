Сенатор Косачев заявил о создании в США фонда вмешательства в дела других стран

Москва, 11 декабря. Американский президент Джо Байден фактически заявил о создании фонда по вмешательству в дела других стран. В этом уверен вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

Глава Белого дома на «Саммите за демократию» объявил, что выделит 424 миллиона долларов на помощь другим странам в укреплении демократии.

«Уже понятно, что фактически создается «фонд вмешательства во внутренние дела» нелояльных государств. «На западном фронте без перемен"», — написал сенатор Косачев на странице в Facebook.

Политик назвал американский саммит пафосным мероприятием. По его мнению, Вашингтон пытается показать: кто против однополярного мира, тот против демократии.

Ранее в Китае заявили, что пропагандируемая американцами идеология фальшивая. Эту точку зрения поддержал сенатор Алексей Пушков.