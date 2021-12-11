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Индексация пенсий в следующем году пройдет в три этапа

  /   Обновлено: 11 декабря 2021 12:55
Экономика
Индексация пенсий в следующем году пройдет в три этапа
Федеральное агентство новостей

Москва, 11 декабря. Наступающий год принесет много законодательных и административных новаций. Традиционно для пенсионеров проведут индексацию ежемесячных выплат, но для конкретных категорий будут отличаться как суммы, так и сроки.

Повышение пенсий в 2022 году пройдет в три этапа. В январе страховые пенсии увеличат на 5,9%. В апреле индексация на 7,7% коснется только социальной части пенсионного пособия. Наконец, в октябре государство поднимет выплаты бывшим военным и сотрудникам силовых структур, пишет «Царьград».

В Пенсионном фонде России напомнили, что индексация будет производиться автоматически, то есть писать заявление не нужно.

В отделении ПФР по Петербургу и Ленобласти ранее напомнили, что ускорить процедуру назначения пенсии и сделать ее более простой можно, заранее обратившись в клиентскую службу по месту жительства. Кроме того, нужно попросить работодателя заблаговременно подготовить необходимые документы.

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