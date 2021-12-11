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Россия призвала СБ ООН начать процесс снятия санкций с Судана
Весь мир
Россия призвала СБ ООН начать процесс снятия санкций с Судана
un.org  /  Официальный сайт Совбеза ООН

Москва, 11 декабря. Россия считает необходимым начать процесс снятия санкций с Судана. Об этом рассказала заместитель постпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева.

Она выступила с соответствующим заявлением на заседании Совета Безопасности всемирной организации по ситуации в республике.

«Что касается санкционного режима в отношении Судана, то мы считаем, что он должен подвергнуться пересмотру и адаптироваться к реалиям на земле», — сказала заместитель постпреда РФ.

Анна Евстигнеева добавила, что профильные комитеты обязаны выработать конкретные параметры снятия санкций с республики.

«Россия не может согласиться с мерами политического давления и откровенного экономического шантажа, которые применяются в отношении Хартума. Попытки раскачать "суданскую улицу" чреваты дальнейшей дестабилизацией страны», — указала дипломат.

Евстигнеева уточнила, что навязывание правительству сомнительных социально-экономических схем и универсальных шаблонов уже привело к расколу в обществе республики. Речь идет о недавнем роспуске гражданского правительства по инициативе генерала Абдель Фаттаха аль-Бурхана. Также он ввел чрезвычайное положение в государстве.

В обращении к народу он подтвердил приверженность переходу к демократии и пообещал сформировать кабмин. 11 ноября главнокомандующий вооруженными силами страны создал новый Суверенный совет.

В начале декабря Абдель Фаттах аль-Бурхан выступил перед прессой. Во время речи он заявил, что отношения Хартума и Москвы остаются крепкими.

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Все новости / Весь мир / Россия призвала СБ ООН начать процесс снятия санкций с Судана
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