Муж звезды «Битвы экстрасенсов» Ольги Якубович смеется над ее ритуалами

Москва, 11 декабря. Участница 22 сезона «Битвы экстрасенсов», дизайнер и писатель Ольга Якубович рассказала о своих увлечениях и ответила на вопрос, как в семье реагируют на ее неординарные способности.

Якубович не только предсказывает будущее и видит прошлое, но и занимается дизайном одежды. В ее готических платьях ходят многие звезды российского шоу-бизнеса. Но если в вопросах нарядов у ее супруга, юриста Михаила Берадзе нет претензий, то к магическим ритуалам у него двоякое отношение, сообщает WMJ.ru.

«Михаил относится с одной стороны скептически и посмеивается надо мной и моими ритуальными предметами или колодами новых карт, которыми я ему хвастаюсь. С другой стороны, он внимательно прислушивается к моим советам, когда я что-то вижу или чувствую», — рассказала Якубович.

Дочь экстрасенса также интересуется эзотерикой, обсуждает с мамой эфиры программы и помогает в работе. При этом Якубович признается, что она мало времени проводит с семьей. Она не собирается останавливать свою творческую деятельность из-за детей.

Люди, обладающие экстрасенсорными способностями, очень популярны сегодня. Даже принц Гарри обращался за помощью к ясновидящей, чтобы узнать подробности смерти его матери, принцессы Дианы.