Публицист Маслов: «Дождется ли принц Чарльз королевской короны»

В Соединенном Королевстве происходят невероятные и тревожные события. Да, в это трудно поверить, но 95-летняя Елизавета II, занявшая британский трон еще при жизни Сталина, в далеком 1952-м (6 февраля, меньше чем через три месяца, исполнится 70 лет этому событию!), готовится уступить место и корону своему сыну, 73-летнему принцу Уэльскому Чарльзу. Об этом официально не заявлено, но публикации на эту тему идут уже вовсю. Что, собственно, и вызывает тревогу. Причем тревогу не за Ее Величество, а за Его Высочество, которому предстоит стать Его Величеством. Семь десятилетий пребывать в статусе официального наследника престола — это ведь тоже мировой рекорд. Можно сказать, что те же самые силы, которые все это время хранили королеву (God Save the Queen — куда без этого?), не допускали туда ее сына.

Может быть, теперь все изменится? Сын Елизаветы II, который сам уже давно дедушка, наконец-то дожил, дотерпел, достиг? Оно вроде бы и да, но вот эти самые слухи… Ведь британский монарх по статусу своему — не Папа Римский, уйти на покой по состоянию здоровья, как это сделал папа Бенедикт XVI, уступив Святой престол папе Франциску, ему затруднительно. Вера (англиканская) и закон не позволяют. Отречение Эдуарда VIII в 1936 году здесь отнюдь не прецедент. Двоюродному деду принца Чарльза тогда, в канун Второй мировой войны, просто не дали возможности одновременно короноваться и жениться на своей избраннице Уоллис Симпсон, поставив перед выбором «или/или». И он выбрал не корону, а семейное счастье.

Но с Елизаветой II ситуация, как видим, принципиально иная. Она обещала исполнять свои королевские функции «до последнего вздоха» и почти 70 лет этим занимается. Более чем успешно, кстати. А не раз возникавшие слухи касательно ее кончины всякий раз не подтверждались. Что давало и дает почву для расхожих подозрений в том, смертна ли она и человек ли вообще, хотя случаи, когда представители рода Homo sapiens достигали возраста в 100 и более лет, исчисляются миллионами. Почему бы и британской королеве не быть такой супердолгожительницей? Просто «цена вопроса» здесь чересчур высока.

Британский монарх — вовсе не декоративный элемент своего государства, призванный олицетворять исторические ценности и традиции. Это полноправный правитель — и не только собственно Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии, не только «коронных земель», находящихся в его личном владении и часто выполняющих роль глобальных офшоров, но также множества бывших колоний Британской империи, получивших формальную независимость. Не говоря уже о таком феномене, как Содружество наций, в которое входит 54 государства мира с населением более 2,5 млрд человек.

Global Look Press / Pool/Keystone Press Agency

К этому огромному «хозяйству» следует добавить и гигантский опыт имперского глобального управления, и огромный потенциал «мягкой силы», которая включает потенциал спецслужб (наиболее известна структура «Пять глаз», официально включающая в себя разведки Австралии, Великобритании, Канады, Новой Зеландии и США, где лондонские «джеймсбонды» играют ведущую роль). И так далее, и тому подобное. Какой «функционал» за 70 лет пребывания на троне собрала в своих руках Елизавета II и какая его часть подлежит передаче следующему британскому монарху, можно только догадываться.

И будь у действующей королевы такое желание — передать корону принцу Чарльзу, оно уже давно так или иначе оказалось бы оформлено в форме законопроекта, проведено через парламент и стало бы частью британской правовой системы. Прецедентной, как известно. Но такого желания у Елизаветы II не было. Более того, медиасфера полнилась версиями о том, что она хочет передать корону не старшему сыну, а старшему внуку, герцогу Кембриджскому Уильяму, который представляется и примерным семьянином (его брак с Кейт Миддлтон пока безупречен, представляя собой зеркально позитивную версию брака принца Чарльза с Дианой Спенсер), и вообще «правильным» представителем династии Виндзоров.

Но и этого не произошло. Как результат — вопрос престолонаследия в Соединенном Королевстве завис в неопределенности. Вернее, в полуопределенности. А теперь она несколько прояснилась, но тоже наполовину, не до конца. «Процесс передачи власти» якобы не просто начался, а уже давно идет, но никаких этапов и сроков при этом не обозначено. То ли он есть, то ли его нет. Такой вот «сферический чеширский кот Шредингера в вакууме». Само указание на присутствие которого является «проблемой, завернутой в интригу». Ясно лишь то, что подобным образом Елизавета II лишь подчеркивает, что власть сейчас принадлежит ей и будет принадлежать еще столько времени, сколько она сама посчитает нужным. И одновременно говорит о том, что ее старшему сыну не стоит торопить события: все и так будет в его руках. Не через 70, так через 77 лет…

Устроит ли такая перспектива «партию принца Чарльза», которая с растущим нетерпением готовится к повышению своего статуса, мы еще узнаем. И, судя по всему, долго ждать не придется, произойдет это достаточно скоро. Иначе данную тему вообще не выносили бы в публичное медиапространство.