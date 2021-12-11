Правительство выделило регионам еще 13,8 млрд рублей на детские пособия неполным семьям

Москва, 11 декабря. Российские регионы получат дополнительно 13, 8 миллиарда рублей. Деньги пойдут на выплату ежемесячных пособий на детей. Соответствующее распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.

В документе подчеркивается, что деньги предусмотрены для начислений неполным семьям, в которых есть дети 8-17 лет. Средства будут взяты из резервного фонда кабмина.

В правительстве отметили, что выплаты для данной категории семей стали возможны благодаря инициативе российского лидера Владимира Путина. Средний размер пособия составляет почти 5,5 тысячи рублей.