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Правительство выделило регионам еще 13,8 млрд рублей на детские пособия неполным семьям

  /   Обновлено: 11 декабря 2021 12:47
Экономика
Правительство выделило регионам еще 13,8 млрд рублей на детские пособия неполным семьям
Федеральное агентство новостей  /  Евгения Авраменко

Москва, 11 декабря. Российские регионы получат дополнительно 13, 8 миллиарда рублей. Деньги пойдут на выплату ежемесячных пособий на детей. Соответствующее распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.

В документе подчеркивается, что деньги предусмотрены для начислений неполным семьям, в которых есть дети 8-17 лет. Средства будут взяты из резервного фонда кабмина.

В правительстве отметили, что выплаты для данной категории семей стали возможны благодаря инициативе российского лидера Владимира Путина. Средний размер пособия составляет почти 5,5 тысячи рублей.

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дети мишустин пособия
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