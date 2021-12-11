Бойцы Северо-западного округа Росгвардии за 2021 год задержали более 4 тыс. правонарушителей

Санкт-Петербург, 11 декабря. Сотрудники Северо-Западного округа Росгвардии за 2021 год задержали не менее четырех тысяч человек за преступления и административные правонарушения. Об этом заявил генерал-полковник Павел Дашков.

Командующий Северо-Западным округом войск Росгвардии генерал-полковник Павел Дашков провел в субботу, 11 декабря, военный совет для подведения итогов уходящего года. Несмотря на сложную обстановку из-за коронавируса, росгвардейцы справились со всеми поставленными задачами.

«Благодаря слаженной профилактической работе нам удалось не допустить срывов поставленных задач», — заявил Дашков.

В уходящем году сотрудники Росгвардии 92 тысяч раз выезжали на поступившие сигналы «Тревога», пресекли девять тысяч правонарушений и провели 10 200 спецопераций. В округе были задержаны за преступления и административные правонарушения 4 332 человек, а из гражданского оборота изъяли свыше 200 единиц огнестрельного оружия.

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