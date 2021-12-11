Замглавы МИД России Руденко предостерег Запад от менторского тона в отношениях с Москвой

Минск, 11 декабря. Россия не потерпит вмешательства Запада во внутренние дела страны, но в то же время Москва готова к равноправному диалогу, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

По словам дипломата, ситуация в мире остается напряженной, а по некоторым направлениям просто деградирует. Основной причиной такой тенденции стала неготовность Запада к признанию реалий формирующейся полицентричной системы мироустройства. Иностранные партнеры стремятся решать все возникающие вопросы силой.

«У нас принципиально иной подход: мы никому ничего не навязываем и никого не учим. Мы готовы к развитию равноправного межгосударственного диалога со всеми на прочной основе международного права», — сказал Руденко на Международном молодежном форуме российских соотечественников в Белоруссии.

Заместитель министра подчеркнул, что Москва никому не позволит разговаривать с ней менторским высокомерным тоном, а тем более шантажировать и вмешиваться во внутригосударственные дела России.

В МИД России ранее сообщили о критическом уровне отношений Москвы и Запада. По словам дипломатов, западные страны используют ситуацию на Украине для конфронтации отношений между сторонами.