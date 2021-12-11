У второй дочери Хилькевич подозревали синдром Дауна

Москва, 11 декабря. Звезда ситкома «Универ» Анна Хилькевич заявила, что во время второй беременности врачи говорили о возможном генетическом отклонении в развитии ребенка.

Хилькевич стала гостьей YouTube-шоу «Начало». Артистка ответила на вопросы, касающиеся материнства и судьбы приемных детей. По ее словам, вместе с мужем Артуром Волковым в будущем они могут взять ребенка из детдома. При этом пара не боится, что у малыша могут быть какие-то отклонения.

«Я была беременна Машенькой, сделала тест и мне сказали, что у меня ребенок с синдромом Дауна. Это было очень сильное переживание, я вдруг поняла всех женщин с такими детками. Три недели нужно было ждать окончательных результатов. Мы никому не сказали, я почитала все форумы. Но мы с мужем приняли решение не делать аборт, значит это наш путь», — поделилась звезда.

Однако малышка родилась совершенно здоровой. От Волкова у Хилькевич также есть старшая дочь Арианна. В социальных сетях актриса часто делится фотографиями своей семьи и рассказывает о забавных моментах. В многочисленных интервью артистка заявляла, что Артур Волков сделал ее счастливой.

Ранее Хилькевич ответила на критику зрителей шоу «Звезды в Африке». По мнению многих, артистка вела себя «как серая мышь» и была неприметной на фоне остальных участников.