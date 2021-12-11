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Владельцы Toyota не понимают необходимости в некоторых «фишках» автомобилей компании

  /   Обновлено: 11 декабря 2021 12:30
Общество
Владельцы Toyota не понимают необходимости в некоторых «фишках» автомобилей компании
newsroom.toyota.eu  /  Toyota

Москва, 11 декабря. Владельцы Toyota не всегда понимают, для чего нужны некоторые «фишки», которые есть во многих автомобилях этого японского бренда.

Так, практически во всех моделях есть часы со шрифтом, похожие на калькуляторы середины 1980-х годов, и у многих водителей они вызывают недоумение. Также обязательный элемент интерьера — пластик «под дерево», который не отличается износостойкостью и выглядит дешево, отмечает портал Autonews.

Доступные и массовые модели Toyota не отличаются хорошей шумоизоляцией. Кроме того, лаковое покрытие кузовов, как правило, тонкое и чувствительное к любому механическому воздействию. Из–за этого авто быстро теряет заводской лоск и выглядит более подержанным, чем на самом деле.

Владельцам Toyota приходится часто проводить ТО. По требованию производителя необходимо сервисное обслуживание после каждых 10 тыс. км пробега. Несмотря на устоявшееся мнение о выносливости и долговечности машин, они, как и любые другие, могут ломаться.

Продукцию Toyota можно заправлять АИ–92 или дизелем. Некоторые автовладельцы считают это преимуществом наряду с мягкими подвесками, плавным характером движения и электронными системами, вмешивающимися с действия водителя в последнюю очередь.

Согласно рейтингу доверия к автобрендам, однозначное лидерство в России принадлежит именно Toyota (95%).

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Все новости / Общество / Владельцы Toyota не понимают необходимости в некоторых «фишках» автомобилей компании
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