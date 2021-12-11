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Никита Джигурда назвал Андрея Малахова заложником телевидения

Шоу-бизнес
Никита Джигурда назвал Андрея Малахова заложником телевидения
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Москва, 11 декабря. Актер, сценарист и режиссер Никита Джигурда уверен, что формат нынешних ток-шоу является следствием компромата на телеведущих, которые должны поднимать в программах нелицеприятные темы.

Джигурда в беседе с порталом «Царьград» заявил, что ток-шоу сегодня не чисты на руку, вбрасывают фейки, рассказывают об ужасах и обвиняют людей в преступлениях. Актеру после участия в таких программах пришлось через суд доказывать свою невиновность, при этом ни одного уголовного дела так и не возбудили. Джигурда считает, что вся беда в системе.

«Андрюша Малахов, как и те, кто работает сейчас на телевидении, просто заложник. На них компроматы существуют, и в том числе Малахов выполняет то, что поручили, естественно, боясь не только за свою карьеру», — заявил актер.

Никита Джигурда назвал Андрея Малахова заложником телевидения
Агентство городских новостей Москва / Сергей Киселев

Он отметил, что акцент нужно делать на тех людей, которые отдают приказы. По мнению Джигурды, Малахов не может изменить программу без одобрения чиновников и продюсеров, поэтому на телевидении творится это безобразие.

Прическа известного телеведущего в последнее время стала вызывать вопросы у зрителей. Малахова заподозрили в ношении парика.

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Все новости / Шоу-бизнес / Никита Джигурда назвал Андрея Малахова заложником телевидения
джигурда малахов телеведущий
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