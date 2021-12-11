Нейропсихолог Солтан описала опасность адвент-календаря для детей

Москва, 11 декабря. Адвент-календарь для детей должен быть полезным и безопасным. Как его сделать таким, рассказала психолог и эксперт в области детской физиологии и нейропсихологии Валерия Солтан.

При планировании адвент-календаря нужно учитывать темперамент и особенности ребенка. Тревожные дети при длительной подготовке могут «перегореть», а для гиперактивных важно соблюдение ритуала, это направит их энергию в нужное русло. Календарь не должен отвлекать от обычных дел, а быть дополнением, пояснила психолог.

«И, конечно, открывать адвент и выполнять задания важно спокойно, без спешки. Найдите в течение дня время, когда ребенок сыт, отдохнувший, не занят, не играет. Тогда адвент не превратится в рутину, будет по-настоящему увлекать», — посоветовала Солтан в беседе с «Комсомольской правдой».

Адвент-календарь не должен быть поощрением для ребенка, предупредила специалист. Дети должны быть полноценными участниками процесса, а не просто «съел и ушел», пояснила психолог. В календаре нужно чередовать активности: сложные задания чередовать с активными и расслабляющими.

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