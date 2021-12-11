Россияне могут узнать свое будущее в День святителя Феодора Симоновского

Москва, 11 декабря. Большой церковный праздник отмечают россияне 11 декабря — День святителя Феодора Симоновского, епископа Русской церкви, архиепископа Ростовского. Наши предки верили, что в этот день можно узнать свою судьбу.

Славяне никогда не делали уборку вечером 11 декабря. Они также не давали в долг соседям, чтобы не отдать свое счастье. В народе День Феодора Симоновского называют Сойкиным днем. На крыльях этой птицы находятся зеркала, в которых можно увидеть будущее.

На Руси в этот день гадали на монетах. Из горсти разных монет нужно наугад достать одну — чем выше ее ценность, тем лучше у гадающего будут идти финансовые дела. О скорой прибыли говорит и тихое журчание воды в колодце, пишут «Дни.Ру».

Накануне православные верующие вспоминали преподобного Романа Антиохийского и отмечали Знамение Пресвятой Богородицы. В этот день обычно молятся об избавлении от стихийных бедствий.