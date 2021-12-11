Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 декабря 13:29
13:28
Шоу-бизнес
Телеведущая Ксения Бородина стала много думать о сексе после развода
13:24
Армия
PM: подаренных ВСУ комплексов Javelin не хватит для серьезных боевых действий
13:24
Политика
Киевские неонацисты потребовали, чтобы Германия отказалась от газа из России
13:22
Общество
Хулиган напал на припаркованные автомобили в Дзержинске
13:22
Политика
Политтехнолог Грановский раскрыл, какие действия Зеленского ведут его к краху
13:22
Общество
Более двух тысяч случаев заболевания COVID-19 зафиксировано в Петербурге
13:16
Общество
Петербург накрыли ледяные дожди
13:16
Общество
Жена рэпера Feduk Саша Новикова ждет ребенка
13:12
Общество
Эксперт Попов перечислил главные опасности вождения зимой
13:11
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП с грузовиком под Новгородом
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Россияне могут узнать свое будущее в День святителя Феодора Симоновского

Общество
Россияне могут узнать свое будущее в День святителя Феодора Симоновского
pixabay.com

Москва, 11 декабря. Большой церковный праздник отмечают россияне 11 декабря — День святителя Феодора Симоновского, епископа Русской церкви, архиепископа Ростовского. Наши предки верили, что в этот день можно узнать свою судьбу.

Славяне никогда не делали уборку вечером 11 декабря. Они также не давали в долг соседям, чтобы не отдать свое счастье. В народе День Феодора Симоновского называют Сойкиным днем. На крыльях этой птицы находятся зеркала, в которых можно увидеть будущее.

На Руси в этот день гадали на монетах. Из горсти разных монет нужно наугад достать одну — чем выше ее ценность, тем лучше у гадающего будут идти финансовые дела. О скорой прибыли говорит и тихое журчание воды в колодце, пишут «Дни.Ру».

Накануне православные верующие вспоминали преподобного Романа Антиохийского и отмечали Знамение Пресвятой Богородицы. В этот день обычно молятся об избавлении от стихийных бедствий.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Россияне могут узнать свое будущее в День святителя Феодора Симоновского
россия приметы славяне
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать