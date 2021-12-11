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«Зеленые» облигации обеспечат финансирование экологичных проектов Ленобласти

  /   Обновлено: 11 декабря 2021 12:14
Экономика
«Зеленые» облигации обеспечат финансирование экологичных проектов Ленобласти
pixabay.com

Санкт-Петербург, 11 декабря. Российский экологический оператор (РЭО) намерен профинансировать перспективные проекты в Ленинградской области. Для этого рассчитываю привлечь «зеленые» инвестиции в облигации, сообщает телеканал «360».

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев прокомментировал планы организации на следующий год. Оператор намерен направить средства на строительство объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Предполагается, что они могут суммарно получить 10 миллиардов рублей.

«На 2022 год мы подготовили для Ленинградской области дополнительный выпуск зеленых облигаций на сумму не менее 10 миллиардов рублей. Все деньги направят на поддержку перспективных объектов. Первый проект, который будет спроектирован и готов к строительству, получит 875 миллионов рублей», — сказал Буцаев.

Предполагается, что в числе прочего будут созданы небольшие комплексы переработки пластика с линией выпуска готовой продукции из вторсырья.

Инвестпроекты ранее получили возможность заручиться поддержкой РЭО в упрощенном порядке. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

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ленобласть экология инвестиции зеленые облигации
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