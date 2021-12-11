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Президент Болгарии Радев поручил кандидату в премьеры Петкову сформировать правительство

Политика
Президент Болгарии Радев поручил кандидату в премьеры Петкову сформировать правительство
pixabay.com

София, 11 декабря. Коалиция «Продолжаем перемены» будет формировать Правительство Болгарии. Лидер страны Румен Радев поручил эту задачу сопредседателю объединения, кандидату на пост премьер-министра Кирилу Петкову.

Политсила «Продолжаем перемены» победила на досрочных парламентских выборах 14 декабря. Теперь на ней лежит ответственность за изменения в составе правительства.

«В соответствии с Конституцией Республики Болгария и по результатам выборов в 47-е Народное собрание вручаю вам мандат на право сформировать правительство. На вас и партнеров по коалиции ложится ответственность по реформированию порочной модели власти, которая отмечалась при предыдущем авторитарном управлении страной», — объявил Радев.

Петков положительно отреагировал на заявление президента. Он надеется, что новое Правительство Болгарии будет утверждено парламентом уже 13 декабря.

Ранее Румена Радева пригласили посетить Крым. Глава региона Сергей Аксенов сообщил, что на полуострове всегда рады видеть гостей из Болгарии.

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болгария радев петков
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